Биржи Европы открылись ростом на 1%

Торги в Европе во вторник открылись ростом в среднем на 1% после падения на 7-8% днем ранее из-за волатильности, следует из данных торгов.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,31%, французский CAC 40 – на 1,46%, немецкий индекс DAX – на 0,73%, передает РИА «Новости».

нефтяные цены обрушились на 24-25% после того, как в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении.

Во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения на 24-25% из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

Падение нефтяных цен отразилось и на мировых фондовых биржах, которые упали на 7-8%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть.