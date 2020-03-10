Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, они связаны с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы, напомнил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Шкловец напомнил, что «в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно». Затем следует «короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая», передает РИА «Новости».

«В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно», – добавил он.

30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, «их продолжительность сокращается на один час».

Ранее россиянам дали совет по посадке картошки в мае.