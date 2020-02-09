«Комиавиатранс» отвергла претензии «ЮТэйр» к аэропорту Усинска

Аэропорт Усинска работает в полном соответствии с федеральными авиационными правилами, заявил гендиректор «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, комментируя жесткую посадку Boeing 737-500.

По словам гендиректора компании, которой принадлежит аэропортовое хозяйство на территории Коми, аэропорт Усинска «работал в штатном режиме». Фесенко заверил, что аэропорт «был полностью готов к принятию» самолетов.

Подчеркивается, что «ни одного замечания за последние два года ни от одного экипажа не поступало», передает ТАСС.

«По состоянию аэропорта – тем более», – говорится в сообщении.