Военнослужащий в Таиланде расстрелял 12 человек

Рядовой таиландских сухопутных войск открыл стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима, погибли не менее 12 человек, есть много раненых, сообщает газета «Тхаи Рат» со ссылкой на полицию.

По данным издания, солдат угнал военный внедорожник HamVee из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям, передает РИА «Новости».

В полиции рассказали, что стрелок также остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям. После этого мужчина скрылся, его местонахождение пока неизвестно.

Ранее в немецком городе Рот-ам-Зе 26-летний мужчина расстрелял шесть человек.