Защита помилованной Иссахар решила подать жалобу в ЕСПЧ

Защита помилованной президентом России Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар намерена подать кассационную жалобу на приговор и обратится в Европейский суд по правам человека.

«Защитники Наамы Иссахар в соответствии с ее поручением готовят кассационную жалобу на приговор», – приводит ТАСС заявление защиты.

Также отмечается, что защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человека на «многочисленные и грубые нарушения прав Наамы Иссахар, допущенные при ее необоснованном уголовном преследовании».

По словам защитников, ее помилование освобождает Иссахар «от дальнейшего отбывания наказания», что не означает восстановления ее нарушенных прав.

В конце января израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

Израильтянка была приговорена в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В конце 2019 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин официально попросили Путина помиловать Иссахар.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.