В ДНР перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

В районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перевернулся автобус, выполняющий рейс Горловка-Севастополь. В ДТП погибли два человека, 18 пострадали, сообщил глава Горловки Иван Приходько.

«Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших и 18 пострадавших, из которых трое детей», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

На территории ДНР более суток продолжается снегопад, МСЧ республики объявило о чрезвычайной ситуации.

Ранее в Волгоградской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, пострадали трое детей и один взрослый. До этого в Пермском крае при столкновении автобуса с двумя автомобилями пострадали 15 человек.