Названо число россиян, ожидающих вылета из Китая

Более 1 тыс. 700 россиян ожидают вылета из Китая в Россию до 29 февраля, следует из сообщения Минтранса.

В сообщении на сайте министерства указывается, что всего 1 тыс. 765 россиян, имеющих билеты «с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию».

«Из пассажиров-граждан России, имеющих билеты на чартерные рейсы (...) в период с 6 до 29 февраля по состоянию на 6 февраля 1 тыс. 135 человек – пассажиры авиакомпании «Сибирь». Они ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. Это связано с тем, что «Сибирь» прекратила выполнение полетов между пунктами России и Китая с 4 февраля», – отметили в ведомстве.

275 пассажирам переоформили билет «на альтернативные рейсы этой же авиакомпании из других стран с датой вылета с 6 по 29 февраля», 85 пассажирам «Сибири» «переоформлен билет на рейсы «Аэрофлота» с датой вылета с 6 по 29 февраля». Еще 146 пассажирам осуществлен возврат билетов.

Кроме того, «с 86 пассажирами «Уральских авиалиний» ведется работа по обмену билетов на альтернативные маршруты или возврату стоимости билета».

Отмечается, что из выполнявших рейсы в Китай российских авиакомпаний продолжают летать только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», причем последние завершат полеты 7 февраля.

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Всего с 1 по 5 февраля российские авиакомпании выполнили 51 рейс между Россией и КНР, из них – 26 чартерные, для возвращения пассажиров домой, остальные – регулярные рейсы «Аэрофлота».

Китайские авиакомпании выполнили за этот же период 11 регулярных рейсов.

На четверг запланирован вылет только одного чартерного рейса с 138 пассажирами, а также шесть регулярных рейсов (продано 1 тыс. 728 билетов). Еще три регулярных рейса – китайскими авиакомпаниями.

Напомним, в данный момент в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших новым коронавирусом. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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