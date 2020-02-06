В рабочей группе по изменениям в Конституцию ответили критикам материнского капитала

«Удивительно, когда звучат заявления о ненужности такой меры поддержки семей, как материнский капитал. Похоже, что эти критики незнакомы с жизнью большинства российских семей», – подчеркнула участница рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора, комментируя споры вокруг предложенных президентом мер поддержки семей.

«Сейчас в нашей группе активно обсуждаются вопросы поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Идет речь об усилении тех позиций, которые уже закреплены в совместном ведении федеральных и региональных органов власти», – рассказала после заседания рабочей группы зампред президентского Совета по правам человека, член рабочей группы Ирина Киркора. «В частности, мы предлагаем включить в статью 114 Конституции положения, связанные с поддержкой и укреплением семьи». Возможно, предположила Киркора, упоминание семейных ценностей может быть включено в преамбулу Конституции. Но, отметила она, пока рабочая группа не рассматривает эти вопросы.

В целом, отметила Киркора, крайне важно, что «государство готово задействовать ресурсы, чтобы семья действовала себя более комфортно, ощущала себя более защищенной». Среди таких мер крайне важным представляется предложенное президентом развитие программы материнского капитала: то, что семьи получили право на выплаты при рождении первенца, то, что увеличена сумма, которую родители получают при появлении второго ребенка, отметила зампред СПЧ.

«При этом меня удивляют вопросы, которые звучат при обсуждении этой темы в интернете – говорят о ненужности такой помощи», – подчеркнула Киркора. Похоже, что люди, которые говорят подобные вещи, просто не знают, что у многих российских семей после рождения ребенка ухудшается материальное положение, добавила она.

Напомним, что журналист и глава фракции КПРФ в заксобрании Владимирской области Максим Шевченко не так давно заявил в интервью: «Материнский капитал – это оскорбление семей: размножайтесь, чтобы получить пособие». Кроме того, телеведущая и блогер Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

Высказывание Водонаевой осудили телеведущий Владимир Соловьев, адвокат Сергей Жорин, и ряд парламентариев, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин выражал недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, кто оскорбляет семьи.