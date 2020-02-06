Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 10 копеек – до 62,77 рубля, курс евро снизился на 14 копеек, составив 69,04 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 56,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».