Белоруссия объявила о прекращении «мясных» и «молочных» войн с Россией

Руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского минсельхозпрода Алексей Богданов заявил, что отраслевым ведомствам Белоруссии и России в 2019 году удалось наладить взаимодействие, стороны прекратили «молочные» и «мясные» войны.

«Слава богу, [ветеринарные] службы, министерства сумели наладить работу... И в прошлом году у нас особых потрясений, особых «молочных, мясных войн», таких, как раньше, не было», – сказал Богданов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что периодически проходят встречи министров стран, специалистов министерств, на которых изучаются проблемные вопросы.

«На постоянной связи находятся руководители Россельхознадзора и департамента ветеринарного надзора нашей страны. И все вопросы решаются достаточно быстро», – заверил Богданов.

Он отметил, что была внедрена электронная система прослеживаемости поставок. Вся продукция, поступающая на российский рынок, сопровождается электронными ветсертификатами.

«На сегодня у нас особых ограничений нет. Мы видим рост экспорта, причем взаимного, и российского к нам, и белорусского в Российскую Федерацию. На сегодняшний день этот вопрос (ограничений поставок белорусского продовольствия в Россию) остро не стоит», – сказал чиновник.

В декабре сообщалось, что Россия сохранила запрет на поставку молока и мяса с 20 предприятий Белоруссии.