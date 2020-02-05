Путин обратился с призывом к приглашенным на День Победы зарубежным лидерам

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил, что ждет на мероприятиях ко Дню Победы в Москве лидеров зарубежных государств и иностранные делегации, чтобы вместе продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости.

«В мае мы ждем в Москве на торжественные мероприятия, посвященные великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что государства-победители, участники антигитлеровской коалиции положили эти идеалы в основу послевоенного мироустройства, которое было закреплено 75 лет назад в уставе ООН.

Напомним, уже многие лидеры подтвердили намерение приехать на День Победы в Москву. Известно, что 9 мая Россию должны посетить лидер КНР Си Цзиньпин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Палестины Махмуд Аббас.

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