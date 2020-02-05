Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из клиники

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы австрийского Зальцбурга, сообщили СМИ.

Как передает телеканал OE24, 31-летняя австрийка убежала из инфекционного отделения больницы в ночь на среду, передает РИА «Новости».

Женщина поступила в больницу во вторник. Результаты анализа на содержание в ее крови коронавируса должны стать известны во второй половине среды. Причина ее поступка неясна. В настоящий момент австрийская полиция разыскивает ее.

Напомним, ранее ВОЗ обвинила Китай в позднем информировании о коронавирусе.

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