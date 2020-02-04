Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщила администрация турецкого лидера.

Стороны обсудили инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб, передает РИА «Новости».

Эрдоган заявил, что обстрел турецких солдат в Сирии подрывает совместные усилия по поддержанию мира, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Турция намерена «самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак».

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Ливии и двусторонние отношения.

Напомним, Эрдоган обвинил Дамаск в гибели турецких военных в Идлибе. В ответ турки нанесли удары по сирийским войскам.

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