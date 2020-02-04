В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Теперь лицо, пересекающее границу союза, будет обязано не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тыс. долларов, но и подтверждать их происхождение, передает РИА «Новости».

Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, дающие право на получение денежных средств.

Для подтверждения происхождения средств будет необходимо представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения.