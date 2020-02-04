Названы основные регионы – неплательщики по кредитам

Взгляд
4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
Разделы

Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
Перейти а раздел…

«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Украина захотела подать новые иски против России
              Подтверждена гибель одного российского спецназовца в СирииУничтоженный у российской базы в Сирии дрон летел со стороны Средиземного моряЭрдоган пообещал построить жилье для крымских татарСимоньян поддержала заболевшую раком гендиректора «Дождя»
              Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКСS7 решила полностью остановить полеты в Китай и ГонконгПрокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении МН17Защитившего детей от педофила россиянина обвинили в убийстве
              Российский советник и его жена умерли в Южной ОсетииНовый турецкий авианосец вывели из сухого докаАтмосферное давление в Москве установило рекордВ Москве обнаружили 2,1 тыс. случаев фальшивых прививок детям

              Главная тема


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              риск заражения


              Китайский инфекционист назвал сроки существования коронавируса

              официальный визит


              Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

              перспективное оружие


              «Калашников» начал розничную продажу винтовки MR1

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              американская дипломатия


              Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              Тартуский договор


              Почему от России требуют «вернуть 5% Эстонии»

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Названы основные регионы – неплательщики по кредитам

              4 февраля 2020, 08:12

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Чаще всех не платят по кредитам жители Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а по сумме просроченной задолженности в среднем на человека лидируют Тыва, Московская область и Якутия, следует из данных рейтинга Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

              Крупнейшие «плохие» долги на одного жителя зафиксированы в Тыве (31,5 тыс. рублей) и Московской области (30,1 тыс. рублей). Тройку лидеров замыкает Якутия с личным просроченным долгом в 29,1 тыс. рублей. Также высокая просрочка наблюдается у жителей Карачаево-Черкесии (29 тыс.рублей), Тюменской области (28,8 тыс. рублей), Бурятии (28,7 тыс. рублей), Калининградской области (26,4 тыс. рублей), Красноярского края (25,7 тыс. рублей), Адыгеи (25,6 тыс. рублей) и Иркутской области (25 тыс. рублей), передает РИА «Новости».

              Самая низкая просроченная задолженность на одного человека наблюдается в Севастополе – всего 1,9 тыс. рублей и Крыму – 2,5 тыс. рублей. В пятерку регионов с низкими долгами на одного жителя также входят Дагестан (5,9 тыс. рублей), Чечня (6,5 тыс. рублей) и Ингушетия (7,8 тыс. рублей).

              По доле просрочки от всех кредитов рейтинг регионов России возглавляет Ингушетия с показателем в 13%. За ней следует Карачаево-Черкесия (9%) и Северная Осетия (7%).

              Лишь 15 субъектов России, по данным НАПКА, имеют минимальную долю просроченной задолженности, не превышающую 3% от объема всех кредитов. Самый низкий показатель – 1,6% – зафиксирован в Севастополе и Ненецком автономном округе.

              «К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должников удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью», – заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

              Ранее в январе сообщалось, что в 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок граждан на разные виды кредитов, в итоге доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............