В Твери две столкнувшиеся машины сбили людей на тротуаре

В Твери две иномарки столкнулись на перекрестке и вылетели на тротуар в толпу людей, сообщили в региональном УГИБДД.

«На регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей-иномарок, в результате которого автомобили выехали на тротуар, где находились люди. В настоящий момент известно о пяти пострадавших, включая одного из водителей», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших детей нет, на месте происшествия работают полицейские.

В воскресенье два человека погибли в результате аварии на северо-западе Москвы, ДТП попало на камеру видеонаблюдения.