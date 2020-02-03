Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива, при этом самое дорогое топливо продается в Нидерландах, сообщили СМИ.

Как передает РИА «Новости», Россия заняла 17 место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. При этом она опережает в этом рейтинге многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 884 литров 95-го бензина.

Лидером рейтинга стал Люксембург, чьи жители могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,8 тыс. литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,2 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров бензина.



Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 311 литров топлива. Кроме Украины аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Белоруссия, Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров бензина в месяц.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место – Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо. Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах – 117,7 рубля за литр.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана – по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии – по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран.

25 января вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что бензин в России в 2019 году подорожал на 3%, дизельное топливо – на 3,5%. Оснований опасаться существенного роста цен на моторное топливо в 2020 году нет.