Глава МИД Украины назвал ненависть «национальным спортом» в стране

На Украине «назначить или избрать, а на следующий день ненавидеть» – это «национальный спорт», заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что «не удовлетворен всегда и всем», включая свою работу и «работу своей коллег».

«Я понимаю, что делается нормально, но пока не закончилась война, я не могу позволить ни себе, ни своим коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Как заявил Пристайко, если Украина «остается самой бедной страной Европы», то работу МИДа нельзя считать «нормальной», так как ведомство «должно продвигать торговлю на каждом шагу». Он ожидал более быстрого прогресса в стране.

При этом Пристайко готов к отставке. Он заявил: «Это национальный спорт украинский – назначить или избрать, а на следующий день ненавидеть».

Напомним, Украина признала себя беднейшей страной Европы.

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