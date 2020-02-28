В Словакии анонсировали начало «виртуального реверса» газа на Украину

Поставки газа из Словакии на Украину по «виртуальному реверсу» начнутся 1 марта 2020 года, сообщила пресс-служба словацкого оператора ГТС Eustream.

«Оператор ГТС Украины» и Eustream a.s. запускают «виртуальный реверс» на пункте соединения Вельки Капушаны – Ужгород с 1 марта 2020 года», – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что объемы поставляемого газа составят 10 млн кубометров в сутки. При этом стороны смогут договориться об увеличении поставок «в случае заинтересованности рынка».

Оператор ГТС уточнил, что мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении Украина – Словакия, а следовательно она может быть прервана в случае отсутствия потока в направлении от Украины в Словакию.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в январе стартовали поставки газа из Польши на Украину по «виртуальному реверсу», а также анонсировал начало поставок из Словакии и Венгрии.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.