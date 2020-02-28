Сумма штрафов ГИБДД за год превысила 100 млрд рублей

Сумма штрафов, наложенных ГИБДД на российских водителей в 2019 году, впервые перешагнула рубеж в 100 млрд рублей. Число постановлений за превышение скорости, в свою очередь, превысило отметку в 100 млн штук, следует из данных МВД и ГИБДД.

Как пишет «Коммерсант», в 2019 году органы ГИБДД вынесли 142,1 млн штрафных постановлений за нарушения правил дорожного движения. Из них 122,1 млн – с помощью камер.

Сумма наложенных ГИБДД санкций превысила 106,5 млрд руб., 82,7 млрд руб. составила сумма штрафов, зафиксированных камерами (их получили владельцы транспортных средств), на 20,2 млрд руб. оштрафовали водителей инспекторы.

Топ-10 самых частых нарушений ПДД традиционно и уверенно возглавляет превышение скоростного лимита: вынесено 101,8 млн постановлений. В 2019 году впервые эта цифра превысила 100 млн. 12 млн постановлений вынесено за несоблюдение требований знаков или разметки, 5,1 млн – за проезд на красный свет, 3,3 млн – за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона. Эти составы фиксируются дорожными камерами, число которых растет ежегодно: сегодня насчитывается 17,3 тыс. автоматических комплексов.

Ранее ГИБДД и приставы стали отлавливать неплательщиков на дорогах.

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