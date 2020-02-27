Панайотов прокомментировал сообщения о своей поездке на «Евровидение»

Российский певец Александр Панайотов назвал новости о том, что он якобы представит Россию на «Евровидение – 2020», фейком.

«Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении», – написал Панайотов в своем Instagram.

«Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо», – подытожил исполнитель.

В комментариях многие, в том числе и коллеги Панайотова, выразили сожаление, что он не будет представлять Россию на конкурсе.

«Пожалуй, мы бы все порадовались, если бы ты представлял нашу страну. Считаю это достойным выбором», – написали в комментариях поклонники артиста.

«От души желаю Вам, Александр, поехать на Евровидение! Вы этого достойны», – отмечали пользователи.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил газете ВЗГЛЯД, что выбор певца Александра Панайотова в качестве кандидата от России на «Евровидении-2020» будет абсолютно правильным, так как он профессиональный и талантливый артист.