Панайотов прокомментировал сообщения о своей поездке на «Евровидение»

Взгляд
27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:43  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
Перейти а раздел…

Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
Перейти а раздел…

Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко пожаловался на «понуждение к интеграции» с Россией
              В Совфеде объяснили переживания США из-за «Панцирей» в СербииУкраинское издание раскрыло подробности расстрелов на МайданеБоевики не смогли справиться с МиГ-23 ВВС Сирии и Су-34 ВКС РоссииЛукашенко заявил о готовности к интеграции с Россией «без понуждения»
              Украина пожаловалась на перевооружение российского флотаВ Госдуме назвали «мышиной возней» план Украины по «перехвату» КрымаВысказаны сомнения в китайском происхождении нового коронавирусаДочь Шойгу назначена управляющим венчурного фонда АФК «Система»
              Минобороны опубликовало видео уничтожения террористов снайперами и гранатометчикомКремль не связывает нападение на чеченского блогера в Польше с его критикой КадыроваАвтомобилисты России предложили снизить вдвое дорожные штрафыГрузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом

              Главная тема


              Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

              гиперзвуковая ракета


              Эксперт: Морской запуск «Циркона» остудит пыл ястребов на Западе

              «20 вопросов Путину»


              Путин рассказал о двойнике

              телеканал «Россия 1»


              Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              особый случай


              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?

              Панайотов прокомментировал сообщения о своей поездке на «Евровидение»

              27 февраля 2020, 15:27

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Российский певец Александр Панайотов назвал новости о том, что он якобы представит Россию на «Евровидение – 2020», фейком.

              «Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Instagram был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении», – написал Панайотов в своем Instagram.

              «Единственный источник, который достоверно огласит участника от России – это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное зачем, это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально – то это очень цинично. Всем спасибо», – подытожил исполнитель.

              В комментариях многие, в том числе и коллеги Панайотова, выразили сожаление, что он не будет представлять Россию на конкурсе.

              «Пожалуй, мы бы все порадовались, если бы ты представлял нашу страну. Считаю это достойным выбором», – написали в комментариях поклонники артиста.

              «От души желаю Вам, Александр, поехать на Евровидение! Вы этого достойны», – отмечали пользователи.

              Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил газете ВЗГЛЯД, что выбор певца Александра Панайотова в качестве кандидата от России на «Евровидении-2020» будет абсолютно правильным, так как он профессиональный и талантливый артист.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............