В ФРГ обнародован список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.

Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах.

На случай десятидневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла. В приемлемом количестве – готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад, передает РИА «Новости».

Такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти дней. Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.

Напомним, в среду в Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.

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