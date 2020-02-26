Президент призвал упомянуть в Конституции о защите персональных данных в киберпространстве

Президент России Владимир Путин считает важным отметить в Конституции необходимость защиты персональных данных в киберпространстве.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил инициативу о внесении в текст Конституции положения о кибербезопасности личности, общества и государства, передает ТАСС.

«К ведению РФ предполагается отнести обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных», – сказал парламентарий.

Он добавил, что включение такой нормы в статью 71 Конституции приравняет обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности. Это, по его мнению, подчеркнет «значимость тех вызовов, которые стоят перед страной».

«То, что вы предлагаете в конституции отметить, что при развитии технологий нужно обеспечить безопасность личности, общества и государства – это чрезвычайно важно и, конечно, востребовано. Поэтому, безусловно, все это будет поддержано», – заверил Путин.

Он добавил, что надо найти баланс, как обеспечить безопасность личности с развитием интернет-технологий, передает РИА «Новости».

«В связи с развитием информационных технологий встает ряд проблемных вопросов, которые мы, безусловно, должны решать. ...Обеспечение безопасности личности – многие коллеги, здесь присутствующие, следят за этой дискуссией в обществе, она приобретает достаточно острый характер в связи с развитием этих технологий», – сказал Путин.

Он добавил, что вопрос в том, что и как государство может использовать для развития экономики с помощью цифровых технологий, а также насколько государство может вскрывать данные о человеке и публично эти данные использовать.

«Это сочетание необходимости развития технологий, скажем, система больших данных не может обойтись без данных на конкретного человека, с одной стороны, а с другой стороны, нужно обеспечить безопасность этого человека. Вот как тут найти баланс? Непростая задача», – пояснил президент.

В среду президент встречается с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Он поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощь, прописать защиту правды о Великой Отечественной войне, наделить КС правом оценивать решения иностранных судов.