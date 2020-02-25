Глава Северной Осетии поблагодарил Путина за помощь в развитии республики

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в развитии республики, отдельно отметив строительство Зарамагской ГЭС, дороги Моздок – Владикавказ и горнолыжного курорта Мамисон.

Стенограмма беседы Путина и Битарова опубликована на сайте Кремля.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить от всего нашего народа за все поручения, которые даются по нашей республике, которые в конечном итоге приводят к реализации проектов, которые способствуют улучшению качества жизни наших граждан», – сказал глава Северной Осети.

Путин ответил, что, однако, не все еще выполнено.

«Идет выполнение. Я благодарен правительству страны. Ярким примером исполнения этих поручений является запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции - Зарамагской ГЭС, которую в начале этого месяца запустили после 40 лет строительства», – сказал Битаров.

Он напомнил, что только благодаря поручению российского лидера в 2016 году началась активная фаза строительства объекта, «были построены оригинальные гидротехнические инженерные сооружения, которые сегодня вылились в гидроэлектростанцию, крупнейшую на Северном Кавказе».

Также глава республики поблагодарил за решение по строительству прямой дороги Моздок – Владикавказ и за реанимированное строительство горнолыжного курорта Мамисон.

Кроме того, Битаров выразил благодарность за национальные проекты, «ведь в конечном итоге это строительство больниц, школ, детских садов, которых так не хватало нашей республике».

Президент спросил, что в регионе намечено в рамках нацпроектов, имеются ли какие-то договоренности с правительством.

«Да, конечно. Мы практически благодаря национальным проектам в этом году ликвидировали очередность в детские сады (...) Ликвидируется полностью третья смена в школах, уже ликвидирована», – рассказал Битаров.