Исполнительница песни «За Путина» ответила на критику Водонаевой

Тюменская шансонье Жанна Прохорихина, спевшая на Красной площади песню, посвященную президенту России «За Путина», ответила на насмешки телеведущей Алены Водонаевой.

Прохорихина в беседе с Ura.ru заявила, что Водонаевой стоит обратиться к психологу.

«Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», – подчеркнула Прохорихина.

По словам тюменской исполнительницы, она лично не знакома с телеведущей, однако «после ее высказываний про малоимущие семьи полностью исключила ее из своей жизни».

«Я вообще даже не хочу видеть этого человека», – добавила она.

Ранее Водонаева в своем Instagram высмеяла песню тюменской певицы, а исполнительницу назвала «Жанной курильщика».

«Саундтреком (нашей действительности) по мечте. Я ору второй день и, когда начинается вступление, не могу устоять», – написала телеведущая.

Напомним, Водонаева ранее оказалась в центре скандала после заявления о том, «нищие» россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. Она также назвала получателей маткапитала «пьющими» и «маргиналами». Водонаеву пригласили на беседу в полицию, после чего она отказалась участвовать в телепрограммах.