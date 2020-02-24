Киеву напомнили о невыплаченных бывшим пленным компенсациях

Украинцы, вернувшиеся на Родину в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом, так и не получили обещанные им денежные выплаты и квартиры, пишет журналист Юрий Бутусов.

«Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. Но теперь офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса», – написал Бутусов в Facebook.

Так, по его словам, «до сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. гривен». Кроме того, пишет Бутусов, многим из вернувшихся на родину негде жить. «Квартиры многих отобраны оккупантами (так в Киеве называют жителей ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД). Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?» – добавляет журналист.

«А здоровье? … А работа? Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса – война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради Родины, и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан. За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп», – заключил Бутусов.

Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

В середине февраля Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.