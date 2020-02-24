Детский хоккейный турнир в Тольятти завершился массовой дракой

Хоккейный турнир среди детей до 11 лет в Тольятти завершился массовой дракой, в которой приняли участие почти все игроки двух местных команд «Лада» и «Волгарь». В Сети опубликовано видео потасовки.

Инцидент произошел 23 февраля во время игры «Лады» и «Волгаря». Причина драки пока неизвестна, сообщают «Вести».

Игроков двух команд безуспешно пытались разнять арбитры и тренеры.

В январе массовой дракой завершился турнир по джиу-джитсу в Москве.