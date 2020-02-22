Китайские ученые проследили источник коронавируса

Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране, следует из доклада ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.

Они провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из них – «старые» распространители эпидемий, две – «новые» (H56 и mv2).

К примеру, в образцах пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку морепродуктов, выявили гаплотип Р1 и его производные, а в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип Р3, который рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, подтвердил теорию, что рынок «Хуанань» не был источником коронавируса.

На это указывают следы «старых» гаплотипов в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до начала января 2020-го.

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов «Хуанань».

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в организации обеспокоены числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической связи».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД