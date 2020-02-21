Макрон испугался нового миграционного кризиса из-за Идлиба

Европе угрожает новый миграционный кризис из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон сказал, что обсуждал проблему с рядом неправительственных организаций. По их версии, около 2 млн человек оказались «в крайне опасной ситуации» или «стали беженцами».

Он призвал к скорейшему проведению переговоров в «стамбульском формате», который предусматривает участие лидеров России, Турции, Франции и Германии, передает ТАСС.

По словам Макрона, «ситуация крайне опасна». Он заявил, что «вчера погибли еще двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления». Президент Франции опасается, что «это может привести к неконтролируемой военной эскалации». Он призвал к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога. Напомним, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили главе российского государства Владимиру Путину провести встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что информация о якобы потоках сотен тысяч жителей провинции Идлиб, бегущих в Турцию, не соответствует действительности.

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