Моралесу не позволили участвовать в выборах в Боливии

Председатель Высшего избирательного суда Боливии Сальвадор Ромеро сообщил об отказе экс-президенту страны Эво Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы.

Заявку Моралеса отклонили в связи с нарушением «требования к постоянному проживанию» в стране. При этом его стороннику экс-министру экономики Луису Арсе, который баллотируется в президенты, разрешили участвовать в выборах, передает ТАСС.

Моралес назвал решение суда «преступлением против демократии». По его словам, суду известно, что он «выполнил все требования». Моралес считает, что новые власти хотят запретить его партию «Движение к социализму».

Напомним, прежде об отказе Моралесу в регистрации сообщали СМИ со ссылкой на источники в его партии.