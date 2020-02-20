Кремль рассказал об особенностях хоккейных матчей с Путиным

Хоккеисты во время игры с президентом Владимиром Путиным играют так, чтобы не травмировать друг друга и главу государства, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Это абсолютно нормально», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли хоккеисты на матче с Путиным играют аккуратно и сам президент боится получить травму.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Сочи для обсуждения сотрудничества между двумя странами, в том числе интеграционных процессов. Сначала лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет. После этого они отправились играть в хоккей. Команда Путина и Лукашенко разгромила противников со счетом 9:2.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД