В Бельгии женщина с ножом ранила двух человек

В Бельгии женщина с ножом напала на прохожих в центре города Гент, она ранила двух человек, сообщила полиция провинции Западная Фландрия.

«Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие», – сообщили правоохранители, передает ТАСС.

По информации газеты Het Laatste Niews, нападавший на прохожих преступник был чернокожим. Согласно этим данным, один из потерпевших получил ранение в живот, другой – в руку.

На данный момент перекрыт участок улицы, где произошел инцидент, на месте развернули медицинскую палатку, где оказывают помощь пострадавшим.

В воскресенье два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян. Очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.