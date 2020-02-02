Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Главе Госдепа пришлось разочаровать Зеленского

Майк Помпео и Владимир Зеленский публично улыбались - но их реальное настроение вряд ли было настолько же радужнымФото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Госсекретарь США продолжает свой визит по постсоветскому пространству, а в Киеве, куда Майк Помпео приехал прежде всего, теперь пытаются прийти в себя. Все дело в том, что сказал и что не сказал глава американской дипломатии во время пребывания на Украине. Почему Киев столь разочарован визитом госсекретаря США? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

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              Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

              2 февраля 2020, 16:31

              Текст: Алексей Дегтярев

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              На аэродроме в Восточном военном округе (ВВО) создана авиационная группировка, которая сможет эвакуировать россиян из Китая, заявили в Министерстве обороны России.

              «Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

              Напомним, в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.

              Коронавирусом нового типа 2019-nCoV на утро воскресенья заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.


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