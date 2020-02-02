Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 14 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 304 случаев, еще 2 тыс. 110 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно обновленным данным Госкомитета, под подозрением на заболевание находятся 19 тыс. 544 жителя Китая. Кроме того, по оценкам ведомства, 163 тыс. 844 человека находились в контакте с инфицированными, с 8 тыс. 44 из них снято медицинское наблюдение, под контролем специалистов находятся 137 тыс. 594 жителя Китая. Из больниц выписано 328 пациентов, передает ТАСС.

По последним данным, первое место по числу выявленных заболеваний среди районов КНР продолжает занимать Хубэй и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян, Гуандун и Хэнань. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах Китая, сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Напомним, в четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. К пятнице число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в КНР увеличилось до 9 тыс. 390 человек, количество летальных исходов достигло 213 случаев. К субботе заболели уже более 11,7 тыс. человек, еще 259 человек умерли.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД