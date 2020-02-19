Эрдоган усомнился в участии России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии.

«Я не верю, что Россия примет участие в подобных плохих сценариях», – заявил Эрдоган. комментируя заявление Кремля о плохом сценарии, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная военная операция Турции на территории Сирии станет худшим сценарием.

Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени, заявил президент.