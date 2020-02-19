Кононенко оценил слова протоиерея Смирнова о «катастрофических» мужчинах в России

Многие россияне действительно ведут себя по отношению к женщинам как свиньи, но данной проблемой должен заниматься не отдельный священнослужитель, а государство, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой». По его мнению, они перестали исполнять роль главы семейства: «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать».

«Во многом он, конечно, прав, потому что русские мужчины по большей части ведут себя по отношению к женщинам как свиньи. <...> Женщин бьют, их эксплуатируют нещадно и относятся к ним как к существам низшего сорта. Так происходит в большинстве семей в России, что очень плохо. С этим нужно бороться, но не с помощью патриаршей комиссии по делам семьи, а, например, с помощью закона о профилактике домашнего насилия», – говорит Кононенко.

При этом журналист считает, что протоиерей не должен заниматься такими вещами. По его мнению, смысла в «патриаршей комиссии по делам семьи» никакого нет, поскольку она попросту не может полноценно содействовать укреплению института гражданских семей. Поэтому Смирнову на подобные темы лучше вообще не высказываться, уверен Кононенко.

Ранее протоиерей Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками», что вызвало общественный резонанс.

В начале февраля Москву посетил французский модельер Жан-Поль Готье, который раскритиковал внешность российских мужчин, назвав их «мачистыми» и малопривлекательными. С ним не согласились телеведущий Дмитрий Нагиев и балерина Анастасия Волочкова.