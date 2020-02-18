В челябинском вузе заблокировали вход в общежитие для китайских студентов

Для студентов, возвращающихся из Китая, вход в общежитие Южно-Уральского государственного университета заблокирован, заявил представитель вуза.

В Челябинске прошло заседание оперативного штаба по ОРВИ и гриппу с участием представителей региональных министерств образования, здравоохранения, управления Роспотребнадзора и вузов, передает РИА «Новости».

«В общежитие студенты (из КНР, – прим. ВЗГЛЯД) не попадают. Все студенты попадают в общежитие по отпечаткам пальцев, но сейчас все их (студентов из КНР, – прим ВЗГЛЯД) отпечатки заблокированы. Они попадают в отдельные от соседей блоки, где будут ждать, когда их заберут на карантин», – заявил он на заседании штаба под председательством первого замгубернатора региона Ирины Гехт.

По его словам, в администрации учебного заведения знают все номера рейсов, которыми возвращаются китайские студенты.

Гехт добавила, что в области готовы к приему студентов из КНР, которые должны приехать в Челябинск и Магнитогорск. Ожидает, что из Китая вернутся около 60 студентов Южно-Уральского госуниверситета.

«Мы с ректорами договорились, что они дают нам информацию о времени прибытия китайских студентов, номерах рейсов, мы их встречаем и направляем в пункт временного содержания в рамках карантинных мероприятий», – сказала Гехт.

Ранее сообщалось, что из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус. Позже из МГУ госпитализировали еще двух студентов из КНР.