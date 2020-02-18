Напавшему на прихожан в храме Москвы предъявлено обвинение

Напавшему на людей в храме Николая Чудотворца в Москве Ефиму Ефимову предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, куда поступило ходатайство об аресте обвиняемого.

«Ефимову предъявлено по ст. 213 («Хулиганство») и ст. 116 («Побои») УК РФ», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Следствие также направило ходатайство об аресте подозреваемого.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.

При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело. Целью нападения называют широкий общественный резонанс.

Сам мужчина заявил, что заранее не планировал, где он совершит преступление, храм выбрал случайно. Он также сообщил, что «не употреблял никаких стимулирующих веществ», а нападение совершил, потому что «психанул».