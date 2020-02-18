На борту карантинного судна обнаружили 88 новых случаев заражения коронавирусом

На борту круизного лайнера Diamond Princess, которое стоит на карантине у японского порта Иокогама, зафиксированы 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, общее число заразившихся на лайнере достигло 542. В настоящее время уточняется гражданская принадлежность заболевших, передает ТАСС.

Российское посольство в Японии совместно с японскими властями прорабатывает отъезд россиян с судна Diamond Princess после окончания карантина, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

По данным посольства, «в настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни».

Между тем в Роспотребнадзоре заявили, что новых случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки не зафиксировано.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за период мониторинга выявлены и обследованы на весь спектр респираторных инфекций 1015 человек. В 66 субъектах России развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения на 7,5 тыс. мест, где размещено 657 граждан КНР.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Иокогама, заразилась коронавирусом россиянка, она будет госпитализирована.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД