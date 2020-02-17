Мать напавшего на прихожан храма в Москве рассказала о сыне

Мать напавшего на прихожан московского храма жителя Липецка заявила, что не понимает причины случившегося.

По ее словам, сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом, передает РИА «Новости».

«Не было никаких приводов в полицию. Спокойный простой человек. Просто достали: не давали ни зарплату... Я не знаю, что это произошло. Сама не знаю», – сказала женщина.

Она также отметила, что связывалась с сыном за день до инцидента и «было все нормально».

После произошедшего женщина также связалась с сыном. По ее словам, сын ответил, что все хорошо и никто в полиции его не обижал.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан Храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля. Злоумышленника, который находился в неадекватном состоянии, задержали очевидцы.

При себе у него имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело. Целью нападения называют широкий общественный резонанс.