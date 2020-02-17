Названы регионы с лучшим качеством жизни

Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости», первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Согласно данным исследования, последние места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов Федерации в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2018-2019 годов.