Экс-главу таможенного поста во Владивостоке заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу таможенного поста морского порта Владивосток Владивостокской таможни Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Виктора Сабурина, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабурина В. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. В связи с объявлением Сабурина в международный розыск названая мера пресечения избрана заочно, так как Сабурин будет заключен под стражу на 2 месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», – пояснила Морозова, передает ТАСС.

Сабурина объявили в международный розыск еще 9 декабря 2019 года, на момент вменяемых ему преступных деяний он являлся главой таможенного поста морского порта Владивосток.

В марте 2018 года СК и УФСБ по Приморскому краю в ходе совместной операции задержали бывшего первого замглавы ДВТУ Сергея Федорова, ему предъявили обвинение во взятке в размере 26 млн рублей.

После увольнения Федорова и.о. начальника поста морского порта стал Сабурин, позднее он приступил к исполнению обязанностей начальника таможенного поста «Благовещенский» Благовещенской таможни.

Источник агентства уточнил, что в фабуле обвинения против Сабурина идет речь о получении им взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью более 1,2 млн рублей.

В июле 2019 года 10 должностным лицам Домодедовской таможни ФТС России предъявили обвинение во взяточничестве.