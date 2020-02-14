Эксперт дал оценку новому руководителю Калужской области

«Спокойный, рассудительный. От него веет мудростью, но вместе с тем он обладает живым интересующимся умом, который не согласен останавливаться, а стремится идти вперед», – рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин о Владиславе Шапше, который накануне был назначен врио губернатора Калужской области.

«С Владиславом Валерьевичем знаком не так давно, но именно поэтому впечатление о нем не замыленное, а очень даже яркое. Могу сказать, что был приятно удивлен, когда узнал, что он управляет муниципалитетом», – рассказал руководитель АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.

Накануне решением президента мэр города Обнинск Владислав Шапша был назначен врио главы Калужской области. Новый руководитель региона заявил о том, что предложит выдвинуть своего предшественника Анатолия Артамонова в Совет Федерации.

«Побольше бы таких глав нашим городам», – поделился Першин впечатлением от общения с руководителем администрации Обнинска. По оценке собеседника, Шапша «стремится развивать себя, а значит, и среду вокруг». «Он понимает, что сейчас это единственно верный путь. Уверен, он не подведет жителей региона. Очень рад за него», – подчеркнул руководитель Роскультцентра.

Новый врио главы Калужской области родился в наукограде Обнинск. Закончил Обнинский институт атомной энергетики, в 2003 году с отличием окончил Государственный университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2004-2006 годах был исполнительным директором областной газеты «Знамя», с 2006-го – работал в городской администрации Обнинска, в 2015 года подавляющим большинством голосов городских депутатов избран мэром.

Владислав Шапша проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.