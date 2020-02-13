Женщина в Москве задержана за оставление младенца у станции метро

Женщина, оставившая младенца около подземного перехода у станции метро «Парк Победы», задержана правоохранительными органами, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

«Оперативники ОМВД России по району Дорогомилово при содействии сотрудников отдела уголовного розыска УВД по ЗАО задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребенка», – сообщили в главке ТАСС.

По словам старшего помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, мать младенца – 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ. «В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий», – заявила она.

Напомним, обслуживающий персонал метрополитена обнаружил на снегу около подземного перехода у станции метро «Парк Победы» мальчика на вид двух-трех месяцев. Камера наблюдения зафиксировала женщину, которая могла оставить ребенка. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).