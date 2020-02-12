Главам городов в Одесской области пригрозили тюрьмой за «саботирование» декоммунизации

Украинский институт национальной памяти (УИНП) пригрозил депутатам и главам администраций населенных пунктов в Одесской области уголовным наказанием вплоть до десяти лет тюрьмы за то, что они «саботируют» законы о декоммунизации и об увековечивании памяти борцов за независимость.

В УИНП обратились к «депутатам всех уровней Одесской области, исполнительным комитетам органов местного самоуправления Одесской области, органам государственной власти, правоохранительным органам, главам городских администраций, объединенным территориальным общинам».

«Южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти постоянно мониторит районы, города и территориальные общины в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей на предмет выполнения данного закона (о декоммунизации – прим. ВЗГЛЯД) и напоминает об уголовной ответственности за саботаж процессов декоммунизации», – цитирует сообщение отделения Института нацпамяти на юге Украины ТАСС.

«Также предостерегаем представителей, которые позволяют себе, с оглядкой на политическую целесообразность, обновлять коммунистическую символику <...>, что статья 436-1 УК Украины (о наказании за распространение коммунистической символики – прим. ВЗГЛЯД) предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», – добавили в УИНП.

«Контроль за выполнением этих законов в Одесской области на себя берет южный межрегиональный отдел Украинского института национальной памяти, а также Одесская облгосадминистрация и правоохранительные органы», – подчеркивается в сообщении.

УИНП обвинил администрацию города Подольска в Одесской области в том, что они отремонтировали склеп-мавзолей революционера и командира Красной армии Григория Котовского (1881–1925). В институте требовали перезахоронить его прах.

«Поскольку мавзолей изначально носил пропагандистский характер, а кости, которые сейчас находятся в нем, лишь теоретически могут принадлежать Котовскому, городские власти давно должны были перезахоронить их (учитывая то, что родственники Котовского отказались заниматься погребением). Само же сооружение можно лишить коммунистических символов и использовать в туристических или художественных целях», – заявили в институте.

Кроме того, УИНП также потребовал, чтобы власти в Одесской области соблюдали закон «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке». В институте нацпамяти отметили, что администрация украинского Подольска никак не увековечила память деятелей гражданской войны, которые воевали против большевиков на стороне Украинской народной республики (УНР была формально провозглашена независимым государством, просуществовавшим с января 1918 года до лета 1920 года).

Так, институт требовал, чтобы власти Подольского района переименовали улицы в райцентре и местных населенных пунктах в честь украинских националистов – уроженца Подольского района, агронома и журналиста Евгений Чикаленко (1861–1929), командующего войсками УНР Симона Петлюры (1879–1926), одного из командиров Повстанческой армии УНР атамана Семена Заболотного (1894–1922), а также в честь одного из подразделений армии УНР – «черных запорожцев».

В УИНП раскритиковали действия властей райцентра Арциз на юге Одесской области, в котором живут представители болгарского национального меньшинства.

«В Арцизе местные власти настолько полюбили Карла Маркса, что переименовали его в поэта-революционера Христо Ботева (1848–1876, национальный герой Болгарии, табличку с его именем прикрепили к бюсту Карла Маркса, чтобы не сносить – прим. ВЗГЛЯД), чтобы не выполнять закон о декоммунизации», – говорится в сообщении УИНП.

Также в институте пообещали расследовать действия администрации города Болграда, где установили памятник российскому генералу Ивану Инзову, который был попечителем иностранных колонистов на территории нынешней Одесской области.

Бюст генерала установили на постамент, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину. Однако в УИНП заподозрили местные власти в том, что они где-то спрятали статую Ленина. «Институт должен также изучить вопрос возможного нахождения в Болграде одного из памятников Ленину, которые местные власти скрывают от государства», – заявили в институте нацпамяти.

УИНП также потребовал, чтобы администрация села Фонтанка Лиманского района снесла сохранившийся памятник воинам полка НКВД, защищавшим Одесскую область в годы Великой Отечественной войны. С монумента потребовали демонтировать упоминание об НКВД и советскую символику.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что герб СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве вполне возможно демонтировать.