Раскрыта тайна ошибки из фильма «Москва слезам не верит»

Жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» Людмила Кожина рассказала, как допустила ошибку при проверке сценария по просьбе супруга.

По словам Кожиной, ее муж Валентин Черных попросил проверить текст на предмет ошибок. Супруга случайно допустила опечатку, которую было решено использовать в съемках, передает телеканал «Звезда».

Речь идет о сцене, где героиня Раисы Рязановой говорит подруге, что идет «в концерт».

«Это Валентин перепутал. <...> На самом деле «на концерт», конечно. Она говорит правильно. Ее поправляют, потому что я поправила. Я хорошо помню страницу сценария, где я делала пометки красным и синим цветом в местах, которые требовали правок. Или я пропустила это место, или допустила описку, но так и вошло», - рассказала Кожина.

Фильм «Москва слезам не верит» был снял в 1979 году, сценарий написал Валентин Черных. Режиссером картины выступил Владимир Меньшов, он стал лауреатом премии «Оскар» за фильм в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».