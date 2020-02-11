Кононенко: Водонаева никого не оскорбляла

Правоохранительным органам стоит оставить в покое телеведущую и модель Алену Водонаеву за ее высказывания о демографии, так как каждый имеет право на свое мнение, тем более она никого не оскорбляла, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко.

Правоохранительные органы захотели побеседовать с Водонаевой из-за ее скандального декабрьского поста о демографии в Instagram. Там девушка призвала своих подписчиц не рожать детей, если они не могут их материально обеспечить, а также высказалась против запрета абортов.

«У нас вообще общественность стала слишком много внимания уделять тем или иным высказываниям, вместо того, чтобы высказываться самой. Да и правоохранительные органы тоже. Лучше бы делом занимались и оставили в покое. Каждый человек имеет право на свое мнение, в том числе и Алена Водонаева. Здесь нужно либо соглашаться, либо не соглашаться, но спорить как-то аргументированно, а не писать доносы», – считает Кононенко.

Также блогер подчеркивает, что в своем посте модель никого не оскорбила, а лишь высказала свою точку зрения. Сам Кононенко с данной позицией не согласен, потому что считает, что «дети – это клево». А то, что они должны расти в достатке, это уже задача родителей, а не государства.

После выхода поста Водонаевой, которым она отреагировала на предложенные российскими властями меры по улучшению демографии в стране, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ее «бесстыдницей» и призвал оштрафовать на 100 миллионов рублей.

После этого Водонаева отреагировала на шум вокруг ее мнения о демографии. Она рассказала, что не ожидала такой негативной реакции в ее адрес от первых лиц государства, а также назвала журналистов с федеральных каналов «проститутками».