Названы города, жители которых находятся в карантине после эвакуации из КНР в Россию

Специалисты карантинного центра в санатории «Градостроитель» под Тюменью, где находятся эвакуированные из Китая граждане, рассказали, что россияне затем поедут в 44 города страны, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

В штабе сообщили, что «предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России». В основном это Москва – 33 человека. В Санкт-Петербург и Барнаул поедут по девять человек, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск, по четыре человека – в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров, а также парами – в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ, передает ТАСС.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Люди поедут еще в 27 различных городов России, уточнили в штабе. В Тюмени остаются один житель города и один житель Екатеринбурга.

«Также свои маршруты домой или по делам планируют граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана», – добавили в штабе.

Отмечается, что ситуация в санатории «Градостроитель» остается стабильной. Сроки выписки находящихся в центре людей пока не называются.

Напомним, лечебно-реабилитационный центр, куда доставили эвакуированных из Китая, находится в 28 километрах от Тюмени в лесу. Он обеспечен автономной инфраструктурой: котельной, канализацией, поступающая в канализацию вода обеззараживается.

Эвакуированным детям раздали игрушки, взрослым – шахматы и шашки, книги. Также всем вручены сим- карты.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлены признаки заражения коронавирусом. Кроме того, стало известно, что двое граждан Китая с диагностированным коронавирусом готовятся к выписке в России.

В понедельник сообщалось, что более 20 тыс. человек в России находятся под наблюдением врачей в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД