В Раде пригрозили свержением Зеленского

Если сторонники Владимира Зеленского – парламентарии от партии «Слуга народа» – сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, то на Украине может произойти свержение власти, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в кулуарах парламента.

«Мы их предупредили: «Дорогие «слуги», если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть». Я не призываю к насильственному свержению власти, а говорю, что, согласно Конституции, хозяин страны – народ. И если народ это вспомнит, то он сможет это все остановить… Нужно лишь сто тысяч человек улице, вышедших по зову сердца, и все будет хорошо», – сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По словам парламентария, члены его фракции смогли добиться снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, – с 200 тыс. гектаров до 10 тыс., однако полностью остановить узаконивание открытия рынка земли им не по силам. Рабинович предположил, что уже на этой сессионной неделе власть «попытается вынести в сессионный зал закон и попробует продать землю Украины».

Напомним, 14 января противники закона о продаже земли перекрыли центр Киева.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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