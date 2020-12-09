В Росгвардии описали образ идеального сотрудника

Росгвардия подготовила памятку для сотрудников, в которой описан собирательный образ идеального правоохранителя. В ней говорится, что росгвардейцам необходимо быть хладнокровными и проявлять выдержку.

В памятке расписаны алгоритмы и обязанности сотрудников при взаимодействии с представителями СМИ. Источник РИА «Новости» в Росгвардии уточнил, что памятку разработали еще весной.

«Все сотрудники и военнослужащие Росгвардии должны стремиться соответствовать собирательному образу идеального правоохранителя: профессионально подготовленный, корректный, хладнокровный и решительный... Представитель Росгвардии в любых условиях должен проявлять спокойствие и выдержку, быть вежливым с гражданами, обращаться к ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих честь и достоинство», – говорится в памятке.

Также в документе отмечается, что сотрудникам не надо вступать в пререкания и отвечать грубостью на грубость. Требования о прекращении съемки журналистом на массовом мероприятии не являются правомерными, подчеркивается в памятке. Угроза привлечь сотрудников СМИ за отказ по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции...») недопустима.

«Стоит всегда помнить, что любые действия сотрудников и военнослужащих Росгвардии при исполнении служебных обязанностей находятся под пристальным вниманием граждан и СМИ», – говорится в документе.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение по их просьбе.